Meltem Miraloğlu'ndan tektaş poz geldi 84 yaşındaki Patrick Grady ile evlenerek Amerika'ya yerleşen Meltem Miraloğlu'ndan yeni poz geldi.

ensonhaber.com

'Hayat Devam Ediyor' adlı dizide 'çocuk gelin' rolüyle ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, ABD'ye yerleşmiş ve ardından kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenmişti.

Yaptığı evlilikle adından söz ettiren oyuncu, bebek sahibi olmak istedi. Tüp bebek tedavisine başlayan çiftin dört kez düşükle sonuçlanan bir süreç yaşadığı ileri sürülmüştü.

Tektaş yüzüğünü gösterdi

Miraloğlu, son olarak Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Eşinin aldığı tektaş yüzüğüyle poz veren eski oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.