Meltem Miraloğlu'nu eşi evden attı

kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli 80 yaşında zengin bir ABD'li ile evlenen 34 yaşındaki ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu'ndan haber var.

“Hayat Devam Ediyor” isimli dizide “Çocuk Gelin” rolü ile ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, 4 sene önce gittiği ABD'de 80 yaşındaki Patrick ile evlenmişti.

"KOCASI EVDEN ATTI"

Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun son durumunu böyle anlattı:

“Green Card almak için 80 yaşındaki adama olta attığını söylemişti. Şimdi çok zor günler geçiriyor. Patrick, onu maalesef evden atmış. Tanıdıkları onu merak ediyor. Türkiye’deki ailesinin de haber alamadığını öğrendiğim Meltem, bu soğuk ve karlı kış günlerinde bir sırt çantası ile sokaklarda perişan halde görülmüş.”

Teklif gelmediği için ABD'ye yerleşen Meltem Miraloğlu, şaşırtan bir paylaşımda bulunmuştu:

"ALLAH BİZİ KORUSUN"

"Kendimi bulmak için çıktığım bu yolda ,kendimi kaybetmemek ve bunca zulme karşı akıl sağlığımı korumak tek dileğim. (Allah biz gençleri ,büyüklerimizin zülmünden ve de tecavüzünden korusun ) Miraloğlu"