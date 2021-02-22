Meltem Miraloğlu'nun yeni aşkı

Meltem Miraloğlu, şimdi de 62 yaşındaki psikoloğu ile aşk yaşamaya başladı.

2019'da ABD'ye yerleşip adını 'Grady' diye değiştiren 34 yaşındaki oyuncu Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick ile evlenmişti.

ŞİMDİKİ AŞKI 62 YAŞINDA

Miraloğlu'nun, 82 yaşındaki eşi Patrick'den ayrılarak 62 yaşındaki psikoloğu John ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

DADILIK YAPIYOR

Psikolog sevgili, Meltem Miraloğlu’nu bir ailenin yanına çocuk bakıcısı olarak yerleştirdi.

"YENİ HAYATIM"

Nerede olduğu merak konusu olan Miraloğlu, bu karesini Instagram hesabından "Yeni hayatım" notuyla paylaştı.