Meltem Yılmazkaya, annesini paylaştı

Meltem Yılmazkaya, annesiyle olan fotoğrafını hayranlarının beğenisine sundu.

Güldür Güldür programında canlandırdığı Mehtap karakteriyle hafızalara kazınan Meltem Yılmazkaya, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"BENİM ANACIĞIM MİDYE GİBİDİR"

Meltem Yılmazkaya, Instagram hesabından annesinin doğum gününü kutladı. Yılmazkaya, annesinin doğum gününü şu sözlerle kutladı:

“Benim anacığım midye gibidir, dışı sert içi inci! Hakkı bilir, aşkı bilir, emeği bilir almadan vermeyi, karşılıksız sevmeyi yani. Bana bugün en çok kızdığı özelliklerimi kendisi öğretmiştir! “Takma yavrum değmez” dediği her şeyi, zamanında kendisi sonuna kadar deneyimlemiştir, -canını yakan adama muzlu süt yapmayacaksın,

Ders 1, üstüne de tek başına bir kız çocuğu bırakmıştır hayatın tam ortasına! Ayakları sağlam basan bir kız çocuğu.

"HER ŞEY ONUN SAYESİNDE"

Bugün her şey onun sayesinde! Çok sarılıp öpmez ama bir sabah ben uyurken başıma gelip 'dünya artık çok kötü anneciğim, fırsatım olsa tekrar karnıma sokarım seni' demeyi de ihmal etmez. Çocuk sahibi olmak zor bu zamanda.

Ders 2, hayat düşe kalka, güle oynaya, bazen de ağlaya zırlaya… Bizim ailede bayramları kalburabastı yapmak ve sevdiğine kavuşamamak adettir. ölüm allahın emri ayrılık olmasa

Ders 3, canım anacığım! Seni çok seviyorum, ömrün uzun, kalbin dingin, ruhun çiçek olsun hep”







