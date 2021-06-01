Meltem Yılmazkaya'nın acı günü

Oyuncu Meltem Yılmazkaya, babasını kaybettiğini sosyal medya hesabından paylaştı.

Güldür Güldür Show oyuncusu Meltem Yılmazkaya babasını kaybetti.

"ALLAH HERKESTEN RAZI OLSUN"

Ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Meltem Yılmazkaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 'Dün gece babamı kaybettik. Yarın defnedilecek. Mesaj ve telefonlara dönemiyorum. Kusuruma bakmayın. Allah herkesten razı olsun'