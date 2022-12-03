Mert Aydın sessizliğini bozdu: Gereksiz insan

Merve Boluğur ile evlilikleri kısa sürede noktalanan Mert Aydın, eski eşine dair kendisine yöneltilen sorulara, "Gereksiz insan, konuşmaya hiç gerek yok. Unutmaya çalışıyorum.” yanıtını verdi.

Oyuncu Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın'ın 53 gün süren evliliğinin yankıları sürüyor.

Uzun süredir magazin gündeminden düşmeyen Boluğur, her paylaşımıyla adından söz ettiriyor.

Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan ayrılmasının ardından sık sık aşk acısı çektiği iddia edilen Boluğur, Aydın ile kısa sürede evlilik kararı aldı.

Kocam paylaşımları gündem oldu

İhtişamlı bir düğün ile dünyaevine giren çift, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü.

Genç oyuncu, 'kocam' paylaşımlarıyla anılmaya başladı.

Evlilikleri gibi ani bir kararla boşanma kararı alan çift, 23 Kasım'da resmen boşandı.

Sessizliğini bozdu

Boluğur sitemli sözlerine devam ederken Mert Aydın ise bir süre koruduğu sessizliğini bozdu.

"Gereksiz insan"

Boşanma sonrası ilk kez görüntülenen Mert Aydın, eski eşine dair sorulara kızarak “Gereksiz insan, konuşmaya hiç gerek yok. Unutmaya çalışıyorum.” yanıtını verdi.

Boluğur cephesinden ise bu sözlere henüz bir karşılık gelmedi.