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    Mert Fırat: Artık üç kişiyiz

    Ünlü oyuncu Mert Fırat, sosyal medya hesabından evlilik yıldönümü paylaşımında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2020 - 07:17
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    Mert Fırat: Artık üç kişiyiz

    2018 yılında hayatlarını birleştiren oyuncu Mert Fırat ile eşi İdil Fırat, sosyal medya hesaplarından ikinci evlilik yıl dönümlerini kutladılar.

    "BEKLEDİĞİME DEĞDİ"

    Mert Fırat, sosyal medya hesabından nikahtan fotoğraflarını paylaşarak "Bir kere tuttuk ellerimizi, bir daha hiç bırakmayalım diye. Aylar, haftalar gibi geçti, su oldu aktı zaman bir baktık ki iki yıl olmuş ve artık üç kişiyiz:) Sizi karşıma çıkartan hayata binlerce kez teşekkür ediyorum İdill Firat Hanımefendi. Beklediğim her dakikaya değdi" notunu düştü.

    "TEŞEKKÜR EDERİM SEVGİLİM"

    İdil Fırat ise düğünleri sırasında çekilmiş bir karelerini paylaştı ve şu satırları yazdı:

    “Hayatımın en güzel, en özel, en sihirli gününün üzerinden iki sene geçmiş. Bu iki senenin her günü, her anı için sana teşekkür ederim sevgilim… Bütün ömrümüz aynı heyecanla, aşkla, sevgiyle, huzurla geçsin. ”

    Mert Fırat: Artık üç kişiyiz #1

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