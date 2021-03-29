Mert Fırat: Çok şükür birbirimizi bulduk

Üç yıl önce sosyetik güzel İdil Fırat ile dünyaevine giren Mert Fırat, eşinin 33. yaş gününü, Instagram hesabından paylaştığı duygusal bir mesaj ile kutladı.

Geçtiğimiz hafta hakkında çıkan 'ihanet' iddialarını yalanlayan Mert Fırat, eşi İdil Fırat'ın doğum gününde aşka geldi. Hafta sonunu ailesiyle geçiren çiftten ünlü oyuncu, paylaştığı fotoğraflara duygusal bir not düştü.

40 yaşındaki Fırat, şu ifadeleri kullandı:

"Hafta sonumuz biricik ailemiz ve arkadaşlarımızla geçti. Çok şanslıyız şükürler olsun, sağlıklı ve bir aradayız.

"HAYATIN BANA EN BÜYÜK HEDİYESİ"

Hayatın bana en büyük hediyesi, en güzel günlerim, Seyhan Mia’nın annesi, annesinin iyi kalpli kızı, kardeşlerinin biricik zeki ablası. Babasının en yakın arkadaşı. Arkadaşlarının İdiloşu. Amcalarının göz bebeği, babannesinin kara gözlüsü. Dedesinin yoldaşı, annemin gözünden sakındığı, kardeşimin kardeş bellediği.

"HERKES ONU BİR DAKİKADA SEVER"

Herkesin 1 dakikada sevdiği, güvendiği, canım dert ortağım, eşim, yoldaşım, en iyi arkadaşım; Allah saklasın seni.

"KIZIMIZI SEN GİBİ BÜYÜTELİM"

Çok şükür birbirimizi bulduk, her geçen gün daha mutlu ve sağlıklı günlerimizde kızımızı sen gibi büyütelim. İyi ki doğdun..."







