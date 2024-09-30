Mert Öcal ve Sude Burcu evlendi! Düğün karelerine beğeni yağdı Survivor yarışmasıyla tanışıp aşk yaşamaya başlayan Mert Öcal ve Sude Burcu evlendi.

Haber Merkezi

Survivor'ın ünlü yarışmacılarından 42 yaşındaki Mert Öcal ile kendisinden 15 yaş küçük Sude Burcu ile hayatını birleştirdi

İkiliyi Survivor'da birlikte yarıştıkları arkadaşları yalnız bırakmadı.

SUDE BURCU: HAYALDİ

Sude Burcu, "Çok heyecanlı, garip duygular. Bunca sevdiğimiz insanın bizim için burada olması heyecan verici. Uzun zamandır bugünü hayal ediyorduk." dedi.

"BALAYI PLANIMIZ YOK"

Mert Öcal, "Evlilik yıllarca kaçtım kaçtım kaçamadığım noktada Sude ile karşılaştım. Gerçekten doğru kişiyle yapıldığında evlilik dünyanın en güzel şeyi. İnşallah bundan sonra da hayatımıza huzurlu, mutlu şekilde devam ederiz. Balayı planımız şu an yok." dedi.