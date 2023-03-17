Mert Ramazan Demir'in eski sevgilisi Yalı Çapkını’nın Ferit’inin eski sevgilisi güzelliğiyle büyüledi.

Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Emre Altuğ gibi ünlü isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, özel hayatı hayranları tarafından merak edilen isimlerden.

Şu sıralar hayatında kimsenin olmadığı bilinen Demir'in eski sevgilisinin kim olduğunu duyunca çok şaşırdılar.

Eski aşkı Serra

Başarılı oyuncunun bir dönem Aşkın Tarifi dizisi ile çıkış yakalayan ünlü isimle birlikte olduğu öğrenildi.

Son dönemde adından sıkça söz ettiren Mert Ramazan Demir daha önce Serra Arıtürk ile birlikteymiş.

Duru güzelliği ile dikkat çeken Serra Arıtürk, Aşkın Tarifi dizisinde Kadir Doğulu ile başrolü paylaşmıştı.