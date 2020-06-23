Mert Turak, evlendi

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Mert Turak, mimar sevgilisi Birgül Kurtçu ile hayatını birleştirdi.

Son olarak Mucize 2: Aşk adlı sinema filminde rol alan ve Aziz karakterine hayat veren oyuncu Mert Turak mimar sevgilisi Birgül Kurtçu ile nikah masasına oturdu.

Sanat dünyasından Haldun Dormen ve Müfit Can Saçıntı Turak çiftini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

"EN UZUN GÜNE UYANDIK BİZ"

Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Turak, “En uzun güne uyandık biz! 21 Haziran 2020' mesajıyla bu fotoğrafı paylaştı.

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf çok sayıda beğeni ve yorum aldı.