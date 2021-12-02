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    Mert Yazıcıoğlu'ndan Afra Saraçoğlu'na: İyi ki varsın sevgilim

    Mert Yazıcıoğlu, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Afra Saraçoğlu'nun 24'üncü yaş gününü sosyal medya hesabından kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 15:06
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 15:52
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    Mert Yazıcıoğlu'ndan Afra Saraçoğlu'na: İyi ki varsın sevgilim

    İki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun film setinde başlayan aşkları tam gaz devam ediyor.

    AŞK PAYLAŞIMI

    Saraçoğlu, bugün 24'üncü yaşına bastı. Afra Saraçoğlu'nun doğum gününü kutlayan ilk isim ise sevgilisi Mert Yazıcıoğlu oldu.

    Birlikte çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Yazıcıoğlu, sevgilisine, "İyi ki doğdun, iyi ki varsın sevgilim." ifadeleriyle seslendi. Ünlü oyuncu ise Mert Yazıcıoğlu'nun gönderisine kalp emojileri ekledi.

    Mert Yazıcıoğlu ndan Afra Saraçoğlu na: İyi ki varsın sevgilim #1

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