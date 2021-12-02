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- Mert Yazıcıoğlu'ndan Afra Saraçoğlu'na: İyi ki varsın sevgilim
Mert Yazıcıoğlu'ndan Afra Saraçoğlu'na: İyi ki varsın sevgilim
Mert Yazıcıoğlu, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Afra Saraçoğlu'nun 24'üncü yaş gününü sosyal medya hesabından kutladı.
- Haber Merkezi
- 02.12.2021 - 15:06
- Güncelleme : 02.12.2021 - 15:52
İki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun film setinde başlayan aşkları tam gaz devam ediyor.
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Saraçoğlu, bugün 24'üncü yaşına bastı. Afra Saraçoğlu'nun doğum gününü kutlayan ilk isim ise sevgilisi Mert Yazıcıoğlu oldu.
Birlikte çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Yazıcıoğlu, sevgilisine, "İyi ki doğdun, iyi ki varsın sevgilim." ifadeleriyle seslendi. Ünlü oyuncu ise Mert Yazıcıoğlu'nun gönderisine kalp emojileri ekledi.