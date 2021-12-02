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Mert Yazıcıoğlu'ndan Afra Saraçoğlu'na: İyi ki varsın sevgilim

Mert Yazıcıoğlu'ndan Afra Saraçoğlu'na: İyi ki varsın sevgilim

Mert Yazıcıoğlu, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Afra Saraçoğlu'nun 24'üncü yaş gününü sosyal medya hesabından kutladı.