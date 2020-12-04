Mert Yazıcıoğlu'ndan Afra Saraçoğlu'na romantik kutlama

Afra Saraçoğlu'na sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan romantik bir kutlama geldi.

Uzun zamandır birlikte olan genç oyunculardan Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu, mutluluklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Mert Yazıcıoğlu, önceki gün yeni yaşına basan Afra Saraçoğlu’nun doğum gününü, sosyal medya hesabından kutladı.

"CANIM SEVGİLİM"

Saraçoğlu ile birlikte fotoğraflarını paylaşan Yazıcıoğlu, "Canım sevgilim.. Doğum günün kutlu olsun bir tanem.. Hep böyle mutlu ol. Nice güzel günlerimiz olsun. İyi ki varsın" notunu düştü.