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- Merve Boluğur'un kahkaha dolu röportajı
Merve Boluğur'un kahkaha dolu röportajı
Annesiyle birlikte görüntülenen Merve Boluğur, karantina günlerine yaptığı paylaşımlar hakkınca açıklamalar yaptı. Boluğur neşeli tavırları ve kahkahaları ile dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 14.06.2020 - 21:44
Koronavirüs salgını süresince sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Merve Boluğur, annesiyle birlikte çıktığı Nişantaşı’nda görüntülendi.
Annesinin maske kuralına uyduğu görülürken Merve Boluğur’un bu konudaki umursamazlığı dikkat çekti.
Merve Boluğur'un kahkaha dolu röportajı VİDEO
"O ÖZGÜR BİR KIZ"
Annesi kızının bu rahatlığını "o özgür bir kız" sözleriyle yorumladı.
Muhabirler güzel oyuncuya karantina dönemlerinde üniversite sınavına yeniden girmek istediğine dair paylaşımı hatırlattı.
LİSEDE AKLIM BAŞKA YERDEYDİ
Boluğur, lise yıllarında dersleri fazla önemsemediğini söylerken bu ilgisizliğine gerekçe olarak “o yaştaki kızların aklı nerede olur orada işte” şeklinde bir açıklamada bulundu.