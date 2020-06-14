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Merve Boluğur'un kahkaha dolu röportajı

Merve Boluğur'un kahkaha dolu röportajı

Annesiyle birlikte görüntülenen Merve Boluğur, karantina günlerine yaptığı paylaşımlar hakkınca açıklamalar yaptı. Boluğur neşeli tavırları ve kahkahaları ile dikkat çekti.