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- Merve Boluğur'dan askılı bluzla kar pozu
Merve Boluğur'dan askılı bluzla kar pozu
Oyuncu Merve Boluğur, yaptığı paylaşımla adeta meydan okudu. İp askılı bluzuyla kara çıkan oyuncu, “Karda güneşleniyorum” pozu verdi.
- İHA
- 13.03.2022 - 09:58
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiriyor.
Kar yağarken soğuğa aldırmadan bahçeye ip askılı bluzla ve sütyensiz çıkan Merve Boluğur, video çekti.
KARDA TİTREYEREK ‘GÜNEŞLENİYORUM’ POZU
O anları da “Karda güneşleniyorum” notuyla Instagram hesabından yayınladı.
Eline aldığı minik kartopunu sıkan ve ilginç hareketler yapan Merve Boluğur, hemen sosyal medyanın gündemine oturdu.
“KAFAMA ESENİ YAPTIM YİNE”
Oyuncuya Seda Sayan, gülücük emojileriyle yanıt verdi.
Merve Boluğur yorumlarda ise “Kafama eseni yaptım yine.” dedi.
“YANIYORUZ”
Merve Boluğur'un bu pozuna “Ne yapmaya çalışıyorsun?”, “Hasta olacaksın”, “Çıplak çıkmış kara ama ilk kafa üşümüş belli” yorumları yapıldı.
Merve Boluğur, gelen yorumlara ise “Yanıyoruz” diyerek yanıt verdi.