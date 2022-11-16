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    Merve Boluğur, baba evine döndü

    Mert Aydın ile 40 gün önce evlenen Merve Boluğur'un evi terk ettiği iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 11:42
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 12:15
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    Merve Boluğur, baba evine döndü

    Ekranlara veda eden ve şarkıcılığa yönelen Merve Boluğur, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    "Adam ettik"

    Yaklaşık 40 gün önce DJ Mert Aydın ile Fuat Paşa Yalısı'nda görkemli bir düğünle dünyaevine giren Merve Boluğur, önceki gün sosyal medya hesabından takipçileri ile soru-cevap etkinliği düzenledi. Ünlü oyuncu, kendisine yöneltilen bir soruya "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu" sözleri ile gündem olmuştu.

    Evi terk etti

    DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturan Merve Boluğur'un evliliğinde kriz çıktı. Eşiyle sorunlar yaşadığı için evi terk eden ve alyansını çıkartan Boluğur, ailesiyle yaşamaya başladı.

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