Euro
9.101
0.29%
Dolar
7.4217
-0.11%
Altın
458.58
1.24%
Borsa
1.477
0%
Bitcoin
242.957
0.44%
EXEN Coin
10.84
1.11%
9ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 9 C

    Merve Boluğur: Bu kadar seksi olmak zorunda mıyım

    Son dönemde attığı her adım ile magazin gündeminde olan 33 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, takipçilerine, "Bu kadar seksi olmak zorunda mıyım?" sorusunu yöneltti.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 07:26
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Merve Boluğur: Bu kadar seksi olmak zorunda mıyım

    Son dönemde açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık konuşulan oyuncu Merve Boluğur, YouTube kanalı açtı.

    YARATICI CEVAP ARIYOR

    YouTube'da paylaştıklarıyla da dikkkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu, yayınlayacağı bir video için Instagram hesabından takipçilerine "Bu kadar seksi olmak zorunda mıyım?" sorusunu yöneltti.

    Merve Boluğur, yaptığı paylaşımda, "En yaratıcı cevabı veren kanalıma konuk olacak. Üç kişi seçeceğim" ifadelerini kullandı.

    Merve Boluğur: Bu kadar seksi olmak zorunda mıyım #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir