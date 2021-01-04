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- Merve Boluğur: Bu kadar seksi olmak zorunda mıyım
Merve Boluğur: Bu kadar seksi olmak zorunda mıyım
Son dönemde attığı her adım ile magazin gündeminde olan 33 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, takipçilerine, "Bu kadar seksi olmak zorunda mıyım?" sorusunu yöneltti.
- Haber Merkezi
- 04.01.2021 - 07:26
Son dönemde açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık konuşulan oyuncu Merve Boluğur, YouTube kanalı açtı.
YARATICI CEVAP ARIYOR
YouTube'da paylaştıklarıyla da dikkkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu, yayınlayacağı bir video için Instagram hesabından takipçilerine "Bu kadar seksi olmak zorunda mıyım?" sorusunu yöneltti.
Merve Boluğur, yaptığı paylaşımda, "En yaratıcı cevabı veren kanalıma konuk olacak. Üç kişi seçeceğim" ifadelerini kullandı.