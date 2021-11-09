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    Merve Boluğur: Bugün aşırı pozitifim

    Önceki gün kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Merve Boluğur, "Bugün aşırı pozitifim" şeklinde konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 10:26
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 10:42
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    Merve Boluğur: Bugün aşırı pozitifim

    Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra özel hayatında ve kariyerinde aradığını bulamayan Merve Boluğur, bu süre zarfında sosyal medyaya ağırlık verdi.

    YouTube kanalı da açan 34 yaşındaki oyuncu, son olarak yeni bir paylaşımda bulundu. Objektiflere poz veren Boluğur, "Bugün aşırı pozitifim." ifadelerini kullandı.

    "MEDİTASYON BANA ÇOK YARDIMCI OLUYOR"

    Öte yandan Merve Boluğur, daha önce de özel hayatıyla ilgili konuşmuştu. "Bir ilişkiye başladığımda duygu çalışması yapıyorum." diyen Boluğur, "Nasıl hissediyorum? diye düşünüyorum. Kendime sarılıyorum. Meditasyon bana çok yardımcı oluyor." demişti.

    Oyuncu, sözlerine, "Bazen insanlar başkasının hayatından ders alabilir. Bazıları da kafasına vura vura öğrenir. Tecrübelere açığım." şeklinde devam etmişti.

    Merve Boluğur: Bugün aşırı pozitifim #1Merve Boluğur: Bugün aşırı pozitifim #2

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