Merve Boluğur dans etti

Oyuncu Merve Boluğur'un eğlendiği bir mekanda dans ettiği anları paylaşıldı.

Ekranlardan uzun zamandır uzak olan ve şu sıralar şarkıcılığa merak saran Merve Boluğur, eğlenmek için bir mekana gitti.

Nilüfer'in "Sen Mühimsin" şarkısı eşliğinde dans etmeye başlayan ünlü ismin görüntüleri, arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Boluğur'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.

AŞKI BULAMADI

Murat Dalkılıç ile evlilikleri sadece üç yıl süren ve aşka aradığı mutluluğu uzun süredir bulamayan ünlü oyuncu Merve Boluğur'un ismi bir süredir şarkıcı Emre Kaya ile anılıyordu.