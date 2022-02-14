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    Merve Boluğur dans etti

    Oyuncu Merve Boluğur'un eğlendiği bir mekanda dans ettiği anları paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 07:43
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    Merve Boluğur dans etti

    Ekranlardan uzun zamandır uzak olan ve şu sıralar şarkıcılığa merak saran Merve Boluğur, eğlenmek için bir mekana gitti.

    Nilüfer'in "Sen Mühimsin" şarkısı eşliğinde dans etmeye başlayan ünlü ismin görüntüleri, arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Boluğur'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.

    AŞKI BULAMADI

    Murat Dalkılıç ile evlilikleri sadece üç yıl süren ve aşka aradığı mutluluğu uzun süredir bulamayan ünlü oyuncu Merve Boluğur'un ismi bir süredir şarkıcı Emre Kaya ile anılıyordu.

    Merve Boluğur dans etti #1

    Merve Boluğur dans etti #2


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