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Merve Boluğur, direk dansına başladı
Merve Boluğur bu sefer de direk dansı yaparken çekilen bir pozunu paylaşınca olay oldu.
- Haber Merkezi
- 08.03.2022 - 08:00
Uzun süredir hiçbir projede yer almayan ama sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündemde olan ünlü oyuncu Merve Boluğur, yine konuşulmayı başardı.
Zaman zaman aşk hayatı da merak edilen oyuncu Merve Boluğur direk dansı yapmaya başladı. Oyuncu son olarak direk dansından bir karesini takipçileriyle paylaştı.
"UÇUYORUM"
Direk dansı yapmaktan çok memnun gözüken güzel oyuncu, takipçilerine "Uçuyorum" dedi.
Merve Boluğur'un fotoğrafını ilk beğenen isimlerden biri Seda Sayan oldu.