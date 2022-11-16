Merve Boluğur, eşi Mert Aydın ile ayrıldığını açıkladı

Mert Aydın ile 40 gün önce evlenen Merve Boluğur, ayrılık kararı aldıklarını sosyal medyadan duyurdu.

Ekranlara veda eden ve şarkıcılığa yönelen Merve Boluğur, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Aile fotoğrafını yayınlarken Mert Aydın'ı keserek paylaşan Boluğur, babasının evine dönmüştü.

"Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu"

Önceki gün Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan şarkıcı ve oyuncu, "Ders çıkardığın olay ne?" sorusuna manidar bir cevap vererek şunları yazmıştı:

"Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler. Bundan sonra kimseye büyük iyilikte bulunmayacağım."

Ayrılık kararını açıkladı

Evliliklerinde çıkan kriz sonrası, Merve Boluğur ve Mert Aydın ayrılık iddialarıyla gündeme geldi.

"Olmadı teşekkürler"

Merve Boluğur, iddialara sosyal medyadan yanıt verdi.

Ayrılık kararı aldıklarını belirten Boluğur paylaşımda, "Olmadı teşekkürler. Hayat bu mertede mutluluklar güzel günlerimiz için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

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