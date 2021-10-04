Merve Boluğur formda kalmanın sırlarını anlattı

Merve Boluğur, açıklamaları ve paylaşımlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor.

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2017 tarihinde evliliğini noktalayan Merve Boluğur, kariyerinde olduğu gibi özel hayatında da bir duraklama yaşamaya devam ediyor. Uzun zamandır ekranlarda görmediğiniz Boluğur, son olarak formda kalmanın sırlarını anlattı.

Yaptığı açıklamalarla ve Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Merve Boluğur, yine dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SU İÇMEYİ SEVMİYORUM"

Boluğur, "İçine genellikle dereotu ve maydanoz tarzı şeyler koyuyorum. Haftanın her günü spor yapıyorum. Ağırlık çalışıyorum...

"YOGAYA DA BAŞLADIM"

Onlara, 'işkence aleti' diyorum. Acıdan zevk alıyorum. Yogaya da başladım. Vücudumda esnemeler oldu." şeklinde konuştu.