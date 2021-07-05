Merve Boluğur'un hayalindeki erkek

Merve Boluğur, beğendiği erkeğe dair açıklamasıyla dikkat çekti.

Uzun zamandır ekranlarda görmediğimiz ünlü oyuncu Merve Boluğur Instagram'da soru-cevap yaparak hayranlarının merak ettiği sorulara cevap vermeye devam ediyor.

Yeni projeler üzerine çalıştığı açıklayan ünlü oyuncu kendisine gelen "Bir erkekte seni en çok ne etkiler?" sorusuna da yanıt verdi. Merve Boluğur bu soruya şu yanıtı verdi:

ERİL ERKEK

"Varlığını hissettiren düşünüldüğümü yaşıyım. Tatlı sürprizler yapan özetle eril, enerjisi yüksek kumral adam seviyorum."



