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    Merve Boluğur'un hayalindeki erkek

    Merve Boluğur, beğendiği erkeğe dair açıklamasıyla dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2021 - 13:35
    • Güncelleme : 05.07.2021 - 14:12
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    Merve Boluğur'un hayalindeki erkek

    Uzun zamandır ekranlarda görmediğimiz ünlü oyuncu Merve Boluğur Instagram'da soru-cevap yaparak hayranlarının merak ettiği sorulara cevap vermeye devam ediyor.

    Yeni projeler üzerine çalıştığı açıklayan ünlü oyuncu kendisine gelen "Bir erkekte seni en çok ne etkiler?" sorusuna da yanıt verdi. Merve Boluğur bu soruya şu yanıtı verdi:

    ERİL ERKEK

    "Varlığını hissettiren düşünüldüğümü yaşıyım. Tatlı sürprizler yapan özetle eril, enerjisi yüksek kumral adam seviyorum."

    Merve Boluğur un hayalindeki erkek #1

    Merve Boluğur un hayalindeki erkek #2

    Merve Boluğur un hayalindeki erkek #3

    Merve Boluğur un hayalindeki erkek #4

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