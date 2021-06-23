Merve Boluğur: Hayatımdan el âlemi kaldırdım

Merve Boluğur, sürekli siyah giyinmesini ve kırmızı ruj sürmesini eleştirenlere seslendi.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Boluğur, YouTube kanalında yayınladığı bir videoda, sürekli siyah giyinmesini ve kırmızı ruj sürmesini eleştirenlere cevap verdi.

"YETİŞKİN OLMAK BU DEMEK"

33 yaşındaki oyuncu, "Siyahla bütünleşmiş bir kadınım. Kırmızı ruj da vazgeçilmezim. Merve karakterini böyle görmek istiyorum.

Bana bunun yakışmadığını söylüyorlar. Onlar söylüyor diye bundan vazgeçecek değilim. Hayatımdan el âlemi kaldırdım. Yetişkin olmak bu demek." şeklinde konuştu.