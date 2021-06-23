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    Merve Boluğur: Hayatımdan el âlemi kaldırdım

    Merve Boluğur, sürekli siyah giyinmesini ve kırmızı ruj sürmesini eleştirenlere seslendi.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 11:01
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 11:03
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    Merve Boluğur: Hayatımdan el âlemi kaldırdım

    Uzun süredir ekranlardan uzak olan Boluğur, YouTube kanalında yayınladığı bir videoda, sürekli siyah giyinmesini ve kırmızı ruj sürmesini eleştirenlere cevap verdi.

    "YETİŞKİN OLMAK BU DEMEK"

    33 yaşındaki oyuncu, "Siyahla bütünleşmiş bir kadınım. Kırmızı ruj da vazgeçilmezim. Merve karakterini böyle görmek istiyorum.

    Bana bunun yakışmadığını söylüyorlar. Onlar söylüyor diye bundan vazgeçecek değilim. Hayatımdan el âlemi kaldırdım. Yetişkin olmak bu demek." şeklinde konuştu.

    Merve Boluğur: Hayatımdan el âlemi kaldırdım #1Merve Boluğur: Hayatımdan el âlemi kaldırdım #2

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