Merve Boluğur imaj yeniledi
ensonhaber.com

Rol aldığı "Acemi Cadı", "Muhteşem Yüzyıl" ve "Kuzey Güney" gibi pek çok dizi ile hafızalara kazınan Merve Boluğur, yıllardır ekranlarda yok.

Merve Boluğur imaj

Kristien Stewart'a benzetti

Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen ünlü oyuncu, son olarak tazeledi. Daha önce yaptığı açıklamalarda uzun saçı varoş bulduğunu belirten Boluğur, saçını kısacık kestirdi.

Yayınladığı fotoğraflarına "Kristen işine bak kardeşim" yazan Boluğur, yeni stilini Kristen Stewart'a benzetti.

Merve Boluğur imaj

Merve Boluğur, özel hayatında istediği mutluluğu bir türlü yakalayamayan isimlerden. İlk evliliğini Murat Dalkılıç ile yapan Boluğur, DJ Mert Aydın ile 53 gün evli kaldı ve ünlü çift anlaşamayarak yolları ayırdı.

Merve Boluğur imaj