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    Merve Boluğur imaj yeniledi

    Saçlarını kestirip imaj değiştiren Merve Boluğur, son halini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2021 - 08:34
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 09:26
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    Merve Boluğur imaj yeniledi

    Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Merve Boluğur, Instagram'dan yeni pozlarını paylaştı.

    "YENİ İMAJ"

    Uzun süredir herhangi bir projede rol almayan Boluğur, imaj değiştirdi. Siyah tişörtüyle kuaförde poz veren Boluğur, "Yeni imaj" notunu yazdı. Daha sonra bir fotoğraf daha paylaşan Boluğur, bu defa yayınladığı fotoğrafın altına; "Hav hav hav hav" yazdı.

    Boluğur'un yeni saçları hayranları tarafından övgü aldı. Instagram'da 3.6 milyon takipçisi olan Boluğur'un pozlarına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.

    Merve Boluğur'un gündemden düşmeyen paylaşımları FOTO GALERİ

    Merve Boluğur imaj yeniledi #1Merve Boluğur imaj yeniledi #2Merve Boluğur imaj yeniledi #3Merve Boluğur imaj yeniledi #4

    Merve Boluğur imaj yeniledi #5

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