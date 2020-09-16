Merve Boluğur: Kendimi kraliçe gibi hissediyorum

33 yaşına Merve Boluğur, Instagram hesabından doğum günüyle ilgili paylaşımda bulundu.

Popçu Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra, Burak Dayı ile aşk yaşamaya başlayan ancak bu ilişkisinde de mutluluğu bulamayan Merve Boluğur, 33. yaşına girdi.

Son dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, doğum günüyle ilgili bir mesaj yayınladı.

Boluğur, havuzda çekildiği karesine şu notu düştü:

"KRALİÇE GİBİ HİSSEDİYORUM"

"Geçmiş yok! Anın farkındalığında, gelecek vizyonumda fakat her şey teslimiyette... Her şeye kabul. Kraliçe gibi hissediyorum. Giderek daha da sevmeyi keşfediyorum.

"KENDİMİ OKŞUYORUM"

Kendimi, anlıyorum, hak veriyorum, okşuyorum, gülüyorum kendi kendime kahkalarca... Zihnim biraz daha özgürleşiyor. Coşkuya dalıp, hüzne izin verip, aşka açık... Derin duygular ne de olsa bizim işimiz. Bildiğimizi okumak da yolumuz.

"RÜZGAR GÜLÜYÜM BEN"

Annemin deyimiyle: Bir rüzgar gülüyüm ben. Bana göreyse bir yolcuyum, öğreniyorum devam ediyorum akışa uygun...

"ÇOK ŞANSLI BİR KADINIM"

Çok teşekkür ederim Yaradan'a çok şanslı bir kadınım. İç huzur sağladığı ve kolaylaştırdığı için...

Niyetlerimin bir bir gerçekleştiği fakat onlarsız da iyi olan Merve'ye aferin. Daha iyi seylere hep...

Her birimiz güzel bir hayatı hak ediyoruz. Aşkla, keyifle, çılgınca iyi ki doğdum."







