Merve Boluğur, kriterlerini açıkladı

Merve Boluğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla karşı cinste aradığı özellikleri paylaştı.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, pandemi döneminde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Boluğur, bu sefer karşısındaki erkekte aradığı kriterleri açıkladı.

Uzun süredir yalnız olan güzel oyuncu, yaptığı soru cevap etkinlikleriyle karşı cinste hangi özelliklere dikkat ettiğini takipçileriyle paylaştı.

"KARİZMA ŞART"

Boluğur o kriterleri, "Benden büyük olmalı. İdeal fark 5-6 yaş. Karizma şart, zıpır tipleri sevmem. Çok yakışıklı istemem. Şeytan tüyü olmalı.

"EĞİTİMLİ OLSUN"

Beni tutkuyla sarıp sevmeli. Aklına eseni yapabilmeli. Biraz çılgınlık lazım. İyi eğitimli, yabancı dil bilen, hobileri de olan kişi dikkatimi çeker.

Ses tonu ve saç rengi çok önemli. Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor" ifadeleriyle paylaştı.