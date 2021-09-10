Merve Boluğur: Malı ortaya çıkaracaksın

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, kadın takipçilerine seksi olmanın reçetesini verdi.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur, YouTube’da kanal açıp takipçilerine tavsiyelerde bulunmaya devam ediyor. Merve Boluğur şimdi de seksi görünmenin sırlarını verdi.

"BANA VERİLMİŞ TENLE OLUYOR BU"

Doğal haliyle kendini daha seksi bulduğunu söyleyen Boluğur "Doğal halimle seksiliğimi dışarı aktabilen kadınlardan biriyim. Hiçbir şey yapmamanın da seksi olunduğunu düşünüyorum. Bana verilmiş tenle de oluyor bu." dedi.

"ESTETİĞE KARŞI DEĞİLİM"

Estetiğe karşı olmadığını ama yaptırmayı düşünmediğini söyleyen Boluğur "Kim isterse yaptırsın. Ben halimden memnunum. Önemli olan malzemeyi öne çıkarmak. Bunu sporla dengelemek.

"PERUK YAKARIM"

İdeal güzellik sistem dayatması. Balıketi bir kadının da bir hoşluğu var. Etli butlu olan Marilyn Monroe çirkin mi yani?

Kendimi değiştirmek istediğimde estetik yaptıracağıma peruk takıyorum" dedi.