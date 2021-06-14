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    Merve Boluğur: Maşallah deyin

    33 yaşındaki Merve Boluğur, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 07:24
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    Merve Boluğur: Maşallah deyin

    Uzun zamandır ne özel hayatında ne de oyunculuk kariyerinde aradığını bulamayan Merve Boluğur, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    "KRALİÇE"

    Kırmızılar içerisindeki fotoğrafını 3,7 milyon takipçisi olan Instagram hesabından "Kraliçe. Maşallah deyin" notuyla yayınlayan Boluğur, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

    TAKİPÇİLERİ BEĞENMEDİ

    Yüzünün yakın çekim halini de paylaşan Boluğur'a, takipçilerinden "Kirpik bozmuş", "Seni çok seviyorum ama kirpikler rahatsız etti", "Makyaj hiç profesyonek olmamış" gibi eleştiriler geldi.

    Merve Boluğur: Maşallah deyin #1Merve Boluğur: Maşallah deyin #2

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