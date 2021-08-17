Merve Boluğur maske taktı

Koronavirüs salgını boyunca maske takmamak için direnen Merve Boluğur, inadından vazgeçti.

Daha önce iki kez koronavirüs pandemisi kurallarına uymayarak maske takmadığı gerekçesiyle para cezasına çarptırılan oyuncu Merve Boluğur, yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ciddiye aldı.

MASKE TAKMIYORDU

"Sağlıklı bir şekilde yaşam sürüyorum, geçse bile benden sağlık geçer." sözleriyle neden maske takmadığına kendince açıklama getiren Merve Boluğur, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Ünlü oyuncu, daha önceki tepki çeken görüntülerinin aksine bu kez işi ciddiye alıp, koronavirüs önlemleri kapsamında maskesiyle objektiflere yansıdı.

DEKOLTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Uzun süredir ekranlarda olmamasına rağmen sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başaran Merve Boluğur, parmak arası terlikleri ve iddialı dekoltesiyle dikkat çekti.

HAVASI YOK

"Bugün havamda değilim." diyerek konuşmak istemeyen 33 yaşındaki oyuncu, ardından hızlı adımlarla yoluna devam etti.