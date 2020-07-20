Merve Boluğur, mayosunu yanlış giydi

Çeşme tatiline devam eden oyuncu Merve Boluğur, önceki gün sahilde görüntülendi.

Eski eşi Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in ayrılığından sonra çok mutlu olduğu iddia edilen Merve Boluğur'dan tatil fotoğrafları gelmeye devam ediyor.

Çeşme tatiline devam eden Merve Boluğur’un önceki gün giydiği mayo dikkat çekti. Ünlü oyuncunun mayosunu derin göğüs dekolteli şekilde kullanması herkesi şaşırttı.

900 TL'LİK MAYO

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Boluğur’un yaklaşık 900 TL değerindeki ünlü bir markanın mayosunu kendince yorumlamadığını, bilmeyerek yanlış kullandığını iddia etti.

TELEFONU ELİNDEN DÜŞMEDİ

Derin dekolte mayosuyla dikkat çeken oyuncu cep telefonunu elinden düşürmedi. Uzun uzun görüşmeler yaptı, mesajlar yazdı, Instagram’ı takip etti. Locada otururken bir arkadaşına görüntülü bağlanıp hararetli bir sohbete daldı.