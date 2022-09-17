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    Merve Boluğur: Mert benim en büyük hediyem

    Sevgilisiyle yürürken muhabirlere "Bugün benim doğum günüm" dedi. Muhabirlerin hediye sorusunu yönelttiği Boluğur, "Benim hediyem yanımda" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2022 - 11:53
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    Merve Boluğur: Mert benim en büyük hediyem

    Ani bir kararla dünyaevine girmeye hazırlanan Merve Boluğur ile arajör sevgilisi Mert Aydın, düğün telaşı yaşıyor.

    Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda tartışırken yakalanan ikili, bu kez de Etiler'de görüntülendi.

    Aralarındaki buzlar eriyen çift, alışverişe çıktı.

    "Benim en büyük hediyem yanımda"

    Hızlı adımlarla yürüyen Merve Boluğur "Bugün benim doğum günüm" dedi.

    Mert Aydın’ın elindeki paketi gören muhabirlerin “Mert Bey’in hediyesi bu sanırım” açıklamasına Boluğur “Benim en büyük hediyem yanımda” cevabını verdi.

    "Bunu doğum günümde sormayın"

    Nişantaşı’ndaki tartışmaları sorusu karşısında Boluğur “Arkadaşlar bugün benim doğum günüm. Ne olur bunu doğum günümde sormayın.” ifadelerini kullandı.

    Merve Boluğur: Mert benim en büyük hediyem #1

    Merve Boluğur: Mert benim en büyük hediyem #2

    Merve Boluğur: Mert benim en büyük hediyem #3


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