Merve Boluğur, Murat Dalkılıç'a cevap verdi

Merve Boluğur, kendisi hakkında açıklama yapan eski eşi Murat Dalkılıç'a sert yaptı.

2015 yılında görkemli bir düğünle dünya evine giren Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur çifit, 2017 yılında boşanma kararı alarak evliliklerini sonlandırmışlardı.

Oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; eski eşi şarkıcı Murat Dalkılıç'ın "Merve ayrılma nedenimizi canı isterse açıklar" sözlerine tepki gösterdi.

Eski eşinin açıklamasına çok sinirlenen Merve Boluğur, Instagram hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:

"Geçmiş benim için bitmiştir"

"Geçmişimle ilgili hiç konuşmadım çünkü benim için bitmiştir. Susmamın nedeni de saygımdandı hep. Fakat kimse de beni defalarca ağzına sakız etmeyecek.





"Kokmuş"

Topluca son kez yazıyorum. Bir daha bana böyle gelmeyin. Ne magazin ne ex. Son kez söylüyorum; benim bir duruşum, imajım var. Kalkıp kokuşmuş bitmiş gitmiş şeyin primini yapmak ne ya?

"Kaçıncı show koçum"

Yanındaki kadına saygın olsun. Bir de Merve açıklasın falan... Kaçıncı show koçum. Artık hakkımı savunacağım. Kimse beni değişik ithamlarla yargılayamaz. Lütfen erkekcikler uzak durun benden. Ne kimseye laf attım bugüne kadar ne de birine yaslandım. Siz de benden uzak duracaksınız ama bu böyle biline.

"Psikolojik baskı"

Cahil kesimin psikolojik baskılarından da sıkıldım. İşsiz misiniz bu kadar psikolog kesildiniz sığ kafalarınızla, uzayın abi. Ben Merve'yim sadece. Benim de hayatıma saygı duyulacak."

Murat Dalkılıç'ın açıklaması:

"Kalbimle diliyorum"

"Bir süredir tüm medya mecralarında eski eşim Merve'nin özgürce, canı nasıl istiyorsa öyle yaşadığı halini toplumla paylaşıyor olmasına hangi hakla "Bu kız delirdi" etiketiyle her gün her saat durmaksızın, her şeyin görünür olduğu mecralarla paylaşırsınız! Muhatabı bunları her gün görüyor hiç mi düşünmüyorsunuz? Asıl sizin bu atıflarınız ile herhangi bir insanın ne kadar üzülerek o hale dönüşebileceğinin farkında değil misiniz? Ne kadar tehlikeli olduğunuzun bir an önce farkına varıp, bu işe bir an evvel son vermenizi tüm kalbimle diliyorum!

"Merve açıklar"

Bu atıflarınızın benimle olan ilişkisine gelince; ne sular akmış üstünden ki hakikaten şaka yapıyorsunuz diye düşünüyordum ilk zamanlar ama her gün ciddi ciddi yüzlerce nefret dolu mesajlar geldiği için bir açıklama gereği duydum... Hiçbir zaman ne yaparsanız yapın kendimi haklı çıkarmaya çalışmayacağım... Merve ne olursa olsun ailemin soyadını taşıdı. Bizim ayrılma nedenimizi canı isterse bir gün Merve açıklar... Şimdi yüksek müsaadenizle bırakın kendi hayatımızı istediğimiz gibi yaşayalım..."