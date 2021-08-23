Merve Boluğur reklam ücretine zam yaptı

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan oyuncu Merve Boluğur, Bodrum paylaşımlarıyla hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemde kalmaya çalışan ünlü oyuncu Merve Boluğur, Instagram hesabındaki takipçi sayısını yükseltti. Instagram'da istediği sayıya yükselen Boluğur, reklam içerikli paylaşımları için talep ettiği ücreti de artırdı.

PAYLAŞIM BAŞINA 50 BİN TL ALIYOR

3 milyon 600 bin takipçi sayısına ulaşan oyuncu, reklam içerikli paylaşımlardan 30 bin TL alıyordu. Boluğur, artık reklam içerikli paylaşımları için 50 bin TL istiyor.

Zam yapan Merve Boluğur paylaşımlarına hız verdi. Şu sıralar Bodrum'da olan Boluğur, siyah elbisesini giyip deniz kenarında poz verdi. Boluğur'un verdiği pozlara hayranları beğeni yağdırdı.