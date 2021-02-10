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- Merve Boluğur resme merak sardı
Merve Boluğur resme merak sardı
Son dönemde oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık ve YouTube kanalı açarak gündemde olan Merve Boluğur, şimdi de resim yapmaya başladı.
- Haber Merkezi
- 10.02.2021 - 10:28
- Güncelleme : 10.02.2021 - 10:31
Son dönemde açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık konuşulan oyuncu Merve Boluğur, YouTube kanalı açmasının ardından şarkıcılığa da adım atmıştı.
İlk albümünün hazırlıklarına devam eden Boluğur, şimdi de resim çizmeye başladı.
"BİR TEK BU KALMIŞTI"
Yaptığı tabloyu Instagram’dan paylaşan oyuncuyu, takipçileri ti'ye aldı. Boluğur'un paylaşımına, “Bir tek bu kalmıştı yapmadığın, şimdi tam oldu” gibi mesajlar geldi.