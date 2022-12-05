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    Merve Boluğur Survivor'a gidiyor

    53 günde boşanmasıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, kararını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 09:49
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    Merve Boluğur Survivor'a gidiyor

    DJ Mert Aydın ile oyuncu Merve Boluğur'un evliliği kadar boşanması da çok konuşuldu.

    "Adam ettik"

    Evlilikleri 53 gün süren Merve Boluğur ve Mert Aydın geçtiğimiz günlerde boşandı. Merve Boluğur, "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu." sözleriyle çok konuşulmuştu.

    Survivor Merve

    Uzun süredir ekranda yer almayan oyuncu, Acun Ilıcalı'nın teklifini değerlendirdi. Milliyet'in haberine göre; 2023 yılında başlayacak program için Dominik Cumhuriyeti’ne gidecek oyuncu, uzun zaman sonra da ekrana dönmüş olacak.

    Merve Boluğur Survivor a gidiyor #1

    Merve Boluğur Survivor a gidiyor #2


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