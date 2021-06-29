Merve Boluğur'un tatil imajı

Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren oyuncu Merve Boluğur, tatil hazırlığını yaptı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, sosyal medya pozları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Boluğur, yeni pozuyla da sosyal medyada dikkat çekti. Taytını giyip ekran önüne çıkan oyuncu yeni imajını gösterdi. Saçlarını kısaltan Boluğur'a beğeni yağdı.

"TATİLE GİRİŞ SAÇIM"

33 yaşındaki Merve Boluğur, siyahlar içinde pozlarıyla dikkat çekti. "Tatile giriş saçım" notuyla pozlarını paylaşan Merve Boluğur, imajını tazeledi.

"SİYAHLA BÜTÜNLEŞTİM"

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Boluğur, YouTube kanalında yayınladığı bir videoda sürekli siyah giyinmesini ve kırmızı ruj sürmesini eleştirenlere seslenmişti.

"YETİŞKİN OLMAK BU DEMEK"

33 yaşındaki oyuncu, "Siyahla bütünleşmiş bir kadınım. Kırmızı ruj da vazgeçilmezim. Merve karakterini böyle görmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı. Boluğur, açıklamasının devamında ise "Bana bunun yakışmadığını söylüyorlar. Onlar söylüyor diye bundan vazgeçecek değilim. Hayatımdan el alemi kaldırdım. Yetişkin olmak bu demek." demişti.