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    Merve Boluğur: Teklif çok

    Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen Merve Boluğur, kendini işine vermeye karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2020 - 08:33
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    Merve Boluğur: Teklif çok

    Ünlü oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

    tek başına AVM'ye gelen ve özellikle spor ürünleri satan mağazalardan alışveriş yaptı.

    YENİ SEZON İÇİN HAZIRLANIYOR

    Yeni sezon için yoğun bir toplantı trafiği yaşadığını belirten Boluğur, "Sezon için gelen teklifler var. Dizi, sinema ve reklam filmi teklifleri var. Ama henüz netleşen ve 'evet bu projede yer alıyorum' diyebileceğim bir durum yok. Ama dediğim gibi; şu sıralar yoğun bir dönemden geçiyorum" açıklamasında bulundu.

    Merve Boluğur: Teklif çok #1

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