Merve Boluğur transparan giydi Transparan elbise giyen Merve Boluğur, sütyen yerine bakın bant tercih etti

ensonhaber.com

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündem olan Merve Boluğur, geçtiğimiz yıl DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturmuştu.

2 ay evli kaldı

2 ay evli kalan oyuncu sosyal medyada uzun süre eleştirilmişti. Paylaşımları ve yorumlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur iddialı tarzıyla da konuşuluyor.

Göğüs bandı kullandı

Önceki gün bir davete katılan Merve Boluğur son olarak siyah transparan tercihiyle dikkat çekti. Sütyen yerine göğüs bandı kullanan oyuncuya yorum yağdı.