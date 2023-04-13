Merve Boluğur transparan giydi
ensonhaber.com

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündem olan Merve Boluğur, geçtiğimiz yıl DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturmuştu.

Merve Boluğur transparan giydi

2 ay evli kaldı

2 ay evli kalan sosyal medyada uzun süre eleştirilmişti. Paylaşımları ve yorumlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur iddialı tarzıyla da konuşuluyor.

Merve Boluğur transparan giydi

Göğüs bandı kullandı

Önceki gün bir davete katılan Merve Boluğur son olarak siyah transparan tercihiyle dikkat çekti. yerine göğüs bandı kullanan oyuncuya yorum yağdı.

Merve Boluğur transparan giydi