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Acemi Cadı dizisinde hayat verdiği Ayşegül karakteriyle akıllara kazınan Merve Boluğur, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor.

YouTube kanalı açan ve hayranlarıyla buradan buluşan Boluğur'un, ne zaman ekranlara döneceği ise merak konusuydu.

Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Boluğur, Dubai'den teklif aldığını açıkladı.

"Dubai'ye gidiyorum"

Katar ve Dubai ile ilgili bol bol çalışmalarımız olacak. Valla memnunum. Biz yurt dışı kaynaklı işler yapıyoruz. Bir kozmetik markasının çekimi var.



Daha çok yurt dışından işler geliyor. O yüzden ben çok mutluyum. Biz Katar ve Dubai'deyiz. Ülkeyi terk edeceğim gibi görünüyor. Dubai'den 100 milyonluk bir teklif geldi, gidiyorum.