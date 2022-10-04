Petrol
89.67
0.91%
Euro
18.3987
0.94%
Dolar
18.5784
0.15%
Altın
1.02
0.69%
Borsa
3433
0.00%
Bitcoin
373.857
3.65%
BTXN Coin
11.06
6.34%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Merve Boluğur ve eşi düğüne gelen konuğun boynundaki altın kolyeyi aldı

    Merve Boluğur ve eşi Mert Aydın, düğünlerinde bir konuğun boynundaki altın zincire el koydu.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 13:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Merve Boluğur ve eşi düğüne gelen konuğun boynundaki altın kolyeyi aldı

    Sevgilisi DJ Mert Aydın ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarında sıklıkla 'kocam' hitabını kullanan Merve Boluğur, geçtiğimiz gün muradına erdi.

    Merve Boluğur, sevgilisi Mert Aydın'la Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevine girdi.

    Adamın altın kolyesini aldılar

    Düğünde şahitlik yapan Aslı Hünel'in Merve Boluğur'a hediyesi de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hünel, geline 65 bin TL değerinde 10 tam altın taktı.

    Ünlü çiftin düğününde şaşırtan bir detay daha ortaya çıktı. Düğünlerine gelen bir arkadaşlarının hediyesiz geldiğini gören çift, yaptıklarıyla şaşırttı. Merve Boluğur ve eşi, düğüne gelen arkadaşlarının boynundaki altın zincire el koydu.

    Merve Boluğur ve eşi düğüne gelen konuğun boynundaki altın kolyeyi aldı ViDEO

    Merve Boluğur ve eşi düğüne gelen konuğun boynundaki altın kolyeyi aldı #1

    Arkadaşlarının "O kıymetli ama" demesi ve yüzünün düşmesi sosyal medyada olay oldu.

    Düğüne gelirken

    Merve Boluğur ve eşi düğüne gelen konuğun boynundaki altın kolyeyi aldı #2

    Düğünden çıkarken

    Merve Boluğur ve eşi düğüne gelen konuğun boynundaki altın kolyeyi aldı #3

    Merve Boluğur ve eşi düğüne gelen konuğun boynundaki altın kolyeyi aldı #4


    'EYT yarası bu yıl bitmeden kapanacak'
    Gündem

    'EYT yarası bu yıl bitmeden kapanacak'

    FIFA'da bayraklar yarıya indirildi
    Futbol

    FIFA'da bayraklar yarıya indirildi

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Görüş Bildir