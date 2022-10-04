Merve Boluğur ve eşi Mert Aydın, düğünlerinde bir konuğun boynundaki altın zincire el koydu.

Sevgilisi DJ Mert Aydın ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarında sıklıkla 'kocam' hitabını kullanan Merve Boluğur, geçtiğimiz gün muradına erdi.

Merve Boluğur, sevgilisi Mert Aydın'la Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevine girdi.

Adamın altın kolyesini aldılar

Düğünde şahitlik yapan Aslı Hünel'in Merve Boluğur'a hediyesi de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hünel, geline 65 bin TL değerinde 10 tam altın taktı.

Ünlü çiftin düğününde şaşırtan bir detay daha ortaya çıktı. Düğünlerine gelen bir arkadaşlarının hediyesiz geldiğini gören çift, yaptıklarıyla şaşırttı. Merve Boluğur ve eşi, düğüne gelen arkadaşlarının boynundaki altın zincire el koydu.

Merve Boluğur ve eşi düğüne gelen konuğun boynundaki altın kolyeyi aldı ViDEO

Arkadaşlarının "O kıymetli ama" demesi ve yüzünün düşmesi sosyal medyada olay oldu.

Düğüne gelirken

Düğünden çıkarken