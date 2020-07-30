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    Merve Boluğur, yatakta poz verdi

    Sevgilisiyle tatilde olan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından sık sık fotoğraf paylaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2020 - 08:09
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    Merve Boluğur, yatakta poz verdi

    Karantina günlerinde üniversiteye girme planları kuran ancak sonrasında bu planını erteleyen Merve Boluğur, yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.

    "BIRAK"

    Sevgilisiyle birlikte çektiği selfieleri yayınlayan Merve Boluğur, bu defa tatilini sürdürdüğü otel odasından bir yatak pozunu paylaştı ve üzerine de “Bırak dağınık kalsın” notunu düştü.

    Merve Boluğur, yatakta poz verdi #1

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