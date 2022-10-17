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    Merve Boluğur'dan eşi Mert Aydın'a: Aslan kocam

    Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 10:33
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    Merve Boluğur'dan eşi Mert Aydın'a: Aslan kocam

    DJ Mert Aydın'la mutlu birlikteliğini geçtiğimiz haftalarda evlilikle taçlandıran Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Eşiyle sık sık paylaşım yapan eski oyuncu, son olarak Aydın'ın doğum gününü kutladı. Ünlü DJ de eşinin paylaşımına kayıtsız kalamadı.

    "Hep böyle gülelim"

    Ünlü isim, gönderisine; "Kocaların kocası aslan kocam. İyi ki birbirimizi bulduk el ele göz göze nice doğum günlerini kutlayalım. Kumral jelibonum şimdiden kutlayayım istedim çünkü eşlik bunu gerektirir. Yüzün gülsün önemli. Hep böyle gülelim." notunu düştü.

    Eşinin bu paylaşımına kayıtsız kalmayan Aydın ise Boluğur'a; "Canım eşim, güzel kalpli iyi niyetli sevgilim iyi ki sen, seni seviyorum." sözleriyle seslendi.

    Merve Boluğur dan eşi Mert Aydın a: Aslan kocam #1

    Merve Boluğur dan eşi Mert Aydın a: Aslan kocam #2


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