Merve Boluğur'dan estetik açıklaması: Her şeyim Allah vergisi

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Şu sıralar eski eşi şarkıcı Murat Dalkılıç'la yeniden bir araya geldikleri iddiasıyla konuşulan Merve Beoluğur, yaptığı her açıklamayla dikkat çekmeye devam ediyor.

37 yaşındaki Merve Boluğur bu zamana kadar hiç estetik yaptırmadığını söyledi.

"SADECE YÜZÜMÜ YIKIYORUM"

Boluğur, "Estetiğe ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Her şeyim Allah vergisi. Sadece geceleri yüzümü özenle yıkıyorum o kadar" dedi.

Hayatında kimsenin olmadığını da söyleyen Boluğur "Kalbimi aşka kapamadım, sadece artık daha seçiciyim" diye konuştu.