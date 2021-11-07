Merve Boluğur’dan estetik itirafı

Oyuncu Merve Boluğur, bir dönem göğüs estetiği yaptırdığını belirterek “Elbiselerde dolgun dursun diye göğüs estetiği yaptırmıştım, şu anki kafamla son derece gereksiz buluyorum” dedi.

Acemi Cadı dizisi ile adını duyuran, sonrasında Murat Dalkılıç ile yaptığı evlilikle anılan Merve Boluğur, kendisi ile ilgili bilinmeyenlerini anlattı.

Günaydın'dan Merve Yurtyapan'a konuşan Boluğur, şimdilerde daha sade bir yaşam biçimini benimsediğini söyledi.

“BELLİ KALIPLARIN İÇİNE GİRMEYİ SEVMİYORUM”

4 yıldır ekranlarda boy göstermeyen güzel oyuncu, “Hayatta biraz sadeliği ön planda tuttuğum bir evredeyim. Belli kalıpların içine girmeyi sevmiyorum, doğal halimi beğeniyorum. Meşhur siyah taytımı giyip çıkıyorum ve kendimi iyi hissediyorum.” ifadelerini kullandı.

“ELBİSELERDE DAHA DOLGUN DURSUN DİYE GÖĞÜS ESTETİĞİ YAPTIRMIŞTIM”

Cesur pozlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu, bir dönem yaptırdığı estetikten dolayı pişman olduğunu dile getirdi.

Boluğur, “Estetikten kusacağım. Kim ne yaptırıyorsa yaptırsın ama kendi adıma bir şey yapmayı sevmiyorum. Benim yüzüm bu. Önemli olan malzemeyi ön plana çıkartmak. Bir dönem elbiselerde daha dolgun dursun diye göğüs estetiği yaptırmıştım, şu anki kafamla son derece gereksiz buluyorum.” dedi.

(Merve Boluğur'un Acemi Cadı dizisindeki hali)