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    Merve Boluğur'dan ilişki yorumu

    Küçük Sırlar adlı dizide 'Ayşegül' karakterine hayat vermesiyle yıldızı parlayan Merve Boluğur, ilişki açıklamasıyla şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 11:29
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 11:42
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    Merve Boluğur'dan ilişki yorumu

    Ünlü oyuncu Merve Boluğur, ilginç açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Sık sık yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu, önceki gün sosyal medya hesabından soru-cevap gerçekleştirdi. Takipçileri tarafından gelen soruları yanıtlayan Boluğur, yaptığı ilişki yorumu ile yine herkesi şaşırttı.

    "KAMYON GİBİYİM"

    İnstagram hesabından soru-cevap yapan ve takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Boluğur, gelen ilişki sorusuna "Egzozu bozuk kamyon gibiyim." ifadelerini kullanmasıyla dikkat çekti.

    Merve Boluğur dan ilişki yorumu #1Merve Boluğur dan ilişki yorumu #2

    Merve Boluğur dan ilişki yorumu #3

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