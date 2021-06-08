- Haberler
- Magazin Haberleri
- Merve Boluğur'dan ilişki yorumu
Merve Boluğur'dan ilişki yorumu
Küçük Sırlar adlı dizide 'Ayşegül' karakterine hayat vermesiyle yıldızı parlayan Merve Boluğur, ilişki açıklamasıyla şaşırttı.
- Haber Merkezi
- 08.06.2021 - 11:29
- Güncelleme : 08.06.2021 - 11:42
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, ilginç açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Sık sık yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu, önceki gün sosyal medya hesabından soru-cevap gerçekleştirdi. Takipçileri tarafından gelen soruları yanıtlayan Boluğur, yaptığı ilişki yorumu ile yine herkesi şaşırttı.
"KAMYON GİBİYİM"
İnstagram hesabından soru-cevap yapan ve takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Boluğur, gelen ilişki sorusuna "Egzozu bozuk kamyon gibiyim." ifadelerini kullanmasıyla dikkat çekti.