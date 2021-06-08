Merve Boluğur'dan ilişki yorumu

Küçük Sırlar adlı dizide 'Ayşegül' karakterine hayat vermesiyle yıldızı parlayan Merve Boluğur, ilişki açıklamasıyla şaşırttı.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, ilginç açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Sık sık yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu, önceki gün sosyal medya hesabından soru-cevap gerçekleştirdi. Takipçileri tarafından gelen soruları yanıtlayan Boluğur, yaptığı ilişki yorumu ile yine herkesi şaşırttı.

"KAMYON GİBİYİM"

İnstagram hesabından soru-cevap yapan ve takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Boluğur, gelen ilişki sorusuna "Egzozu bozuk kamyon gibiyim." ifadelerini kullanmasıyla dikkat çekti.