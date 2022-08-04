Merve Boluğur'dan sevgilisine: Kocam

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, yeni sevgili Mert Aydın'ı 'Kocam' notuyla paylaştı.

Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar' ve 'Kuzey Güney' gibi pek çok dizide rol alan Merve Boluğur, kısa bir süre önce gönlünü aranjör Mert Aydın'a kaptırdı.

Birliktelikleri tam gaz devam eden çift, bir süredir Bodrum'da tatil yapıyor. Güzel oyuncu, son olarak sevgilisiyle dikkat çeken pozlara imza attı.

"Kocam"

Sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraflar paylaşan Boluğur'un, paylaşımındaki 'Kocam' detayı ise olay yarattı.

Mert Aydın da Boluğur ile bu fotoğrafını, Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Çiftin paylaşımları, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.