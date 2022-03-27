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Merve Boluğur’dan sütyensiz paylaşım

Merve Boluğur’dan sütyensiz paylaşım

Vücudunu saran tulumu ile poz veren oyuncu Merve Boluğur, o kareyi sosyal medya hesabından paylaşıp +18 emojisi koydu. Boluğur, bu paylaşımını ayrıca yoruma da kapattı.