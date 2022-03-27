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    Merve Boluğur’dan sütyensiz paylaşım

    Vücudunu saran tulumu ile poz veren oyuncu Merve Boluğur, o kareyi sosyal medya hesabından paylaşıp +18 emojisi koydu. Boluğur, bu paylaşımını ayrıca yoruma da kapattı.
    • Haber Merkezi
    • 27.03.2022 - 11:52
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    Merve Boluğur’dan sütyensiz paylaşım

    Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında geliyor oyuncu Merve Boluğur…

    DİKKAT ÇEKEN POZLAR

    Güzel oyuncu yine bir pozla tüm dikkatleri üzerine çekti.

    Vücudunu saran tulumuyla objektif karşısına geçen Boluğur’un iddialı paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.

    YORUMA KAPATTI

    Sütyensiz dekolteli tarzını hayranlarının beğenisine sunan Boluğur, bu kez sefer paylaşımını yoruma kapattı.

    Merve Boluğur’dan sütyensiz paylaşım #1

    +18 EMOJİSİ KOYDU

    Merve Boluğur bununla da kalmadı ve fotoğrafa "+18" emojisi koydu.

    “NE FAZLA AÇIK NE KAPALI GİYİNİRİM”

    Oyuncu geçtiğimiz günlerde ilk buluşmayla ilgili verdiği tavsiyede “Ben kendimi olduğum gibi ortaya koyarım. Ne fazla açık ne kapalı giyinirim. Siz de öyle olun” demişti.

    Merve Boluğur’dan sütyensiz paylaşım #2

    Merve Boluğur’dan sütyensiz paylaşım #3

    Merve Boluğur’dan sütyensiz paylaşım #4


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