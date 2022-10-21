Merve Boluğur'dan yeni şarkı müjdesi

Oyunculuk kariyerinden sonra şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, sosyal medya hesabı üzerinden bir şarkı daha seslendireceğini açıkladı.

Acemi Cadı dizisi ile ünlenen Merve Boluğur, oyunculuk kariyerinin ardından şarkıcılığa yöneldi.

Geçtiğimiz günlerde aranjör sevgilisi Mert Aydın ile dünyaevine giren Boluğur'un, "Şşşttt" isimli şarkısı, gündeme bomba gibi düştü.

Şarkısıyla bir kesimin tepkisini bir kesimin de beğenisini kazanan Boluğur'dan bir müjdeli haber daha geldi.

Bir şarkı daha geliyor

Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Boluğur, "Enişte ile ortak müzik çalışması var mı?" sorusunu yanıtladı.

Merve Boluğur, "Bir şarkı daha seslendireceğim." yanıtı ile takipçilerini heyecanlandırdı.